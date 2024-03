Arrivata la decisione dell’Italia in merito al Green Pass globale, voluto dall’OMS e dall’UE: a presentarla è stato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

«A seguito dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto-legge del 26 febbraio, ritengo utile precisare che il Governo non ha alcuna intenzione di aderire al cosiddetto ‘Green pass globale’ dell’OMS. In sede di conversione del decreto-legge, verrà presentato un emendamento per riformulare il testo e ricondurre la norma agli obiettivi PNRR in tema di salute, a partire dalla piena operatività del fascicolo sanitario elettronico».