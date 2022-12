Niente tamponi per uscire dall'isolamento e green pass: come cambieranno le regole Covid

Potranno cambiare ancora le regole per la lotta contro il Covid-19.

Il nuovo governo aveva già in partenza annunciato che avrebbe modificato alcune norme troppo restrittive dato che ormai il virus era diventato meno letale rispetto al 2020.

Le regole Covid potrebbero ulteriormente cambiare

Emendamento su emendamento, la Camera dei Deputati e il Senato hanno lentamente ammorbidito le regole utilizzate negli ultimi due anni per contrastare la pandemia di Coronavirus. Grazie ai vaccini il virus ha un tasso di letalità minorie e sintomi più blandi e dunque l’esecutivo ha optato per cambiare strategia.

Dei primi cambiamenti ci furono già tra ottobre e novembre 2022 grazie anche all’intervento del ministro della Salute Orazio Schillaci. Dal prossimo anno le regole potrebbero essere maggiormente modificate.

Niente tamponi per uscire dall’isolamento, green pass, multe ed autosorveglianza

Il governo, per il 2023, sta pensando di eliminare il tampone di fine isolamento necessario dopo 5 giorni dalla positività. Non è chiaro se questa norma sarà influenza dalla presenza di sintomi o meno.

Il Green Pass potrebbe diventare un ricordo del passato e non dovrebbe essere richiesto più da nessuna parte, neanche per entrare negli ospedali e nelle residenze sanitarie assistenziali. Addio anche alle multe di 100 euro per gli Over 50, insegnanti e lavoratori delle forze dell’ordine che non si sono vaccinati. Infine, l’autosorveglianza per coloro che sono entrati in contatto con un positivo potrebbe passare da 10 a 5 giorni.

La mascherina, in questo caso, sarà obbligatoria solo nei luoghi affollati.