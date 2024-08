Storia d’amore al capolinea per Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. I due si erano fidanzati nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello, ma la relazione non ha retto ai ritmi della vita quotidiana.

Greta Rossetti annuncia la rottura da Sergio D’Ottavi

Dopo giorni e giorni di chiacchiericcio, Greta Rossetti ha confermato la rottura con Sergio D’Ottavi. L’ex concorrente del Grande Fratello ha ammesso di aver atteso fino all’ultimo per rendere pubblico l’addio perché sperava in un ritorno di fiamma. “Mi ritrovo nuovamente qui a scrivere un comunicato alle 5 del mattino questa volta con il rammarico che tutto stava andando perfettamente“, ha dichiarato.

L’annuncio di Greta Rossetti

Greta Rossetti, senza entrare nei dettagli della rottura con Sergio D’Ottavi, ha proseguito:

“Ho imparato con il tempo che le cose cambiano in fretta e a volte non puoi fare altro che accettarle. Leggo tante insinuazioni, tanti insulti, tanta, troppa voglia di dirmi come devo vivere e cosa devo fare. Addirittura vi permettete di dirmi che dovevo andare a Bali (quando non sapete minimamente i problemi personali gravi che avevo), questo mi fa capire che la situazione vi sta sfuggendo di mano… Io non vi nego che il comunicato ve lo sto pubblicando ora a distanza di giorni perché fino all’ultimo, forse fino ad ora, ho sperato che non fosse così”.

Perché Greta e Sergio si sono lasciati?

La Rossetti non ha spiegato i motivi per cui lei e Sergio si sono lasciati. Ha sottolineato che le cause della rottura resteranno private per il rispetto dell’amore che ha provato, ma ha chiesto ai fan di non credere a tutto ciò che leggono sul web. Greta ha concluso ammettendo che con D’Ottavi stava “costruendo tanto“, per cui stenta ancora a credere all’addio. Sarà una scelta definitiva? Staremo a vedere.