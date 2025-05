Violenza a Grugliasco, marito accoltella la moglie davanti alla figlia: è in fin di vita

Dramma familiare a Grugliasco: una 61enne è in fin di vita dopo essere stata accoltellata dal marito nella loro casa di via Moncalieri.

Un nuovo, drammatico episodio di violenza domestica ha scosso Grugliasco, alle porte di Torino. Nella serata di mercoledì 28 maggio, un uomo ha accoltellato la moglie all’interno della loro abitazione, davanti alla figlia. La donna, 61 anni, è stata trasportata d’urgenza in ospedale: le sue condizioni sono gravissime.

Pasquale Piersanti, 61 anni, ha ferito gravemente la moglie, sua coetanea, con diverse coltellate all’interno della loro abitazione in via Moncalieri, nella frazione Gerbido di Grugliasco (Torino). L’aggressione si è verificata nel tardo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 18.30, al culmine di una violenta lite scoppiata tra i coniugi. In casa si trovava anche la figlia 24enne della coppia.

Secondo le prime testimonianze, i vicini avrebbero udito le grida della donna che implorava aiuto. Poco dopo, una vicina avrebbe visto la vittima, sanguinante, tentare di uscire di casa, e ha immediatamente contattato i soccorsi. Anche la figlia, sconvolta, avrebbe allertato le forze dell’ordine.

La donna, colpita da più fendenti all’addome, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Molinette di Torino in codice rosso. Le sue condizioni sono gravissime: è arrivata in arresto cardiaco a causa di un’emorragia massiva. Dopo un delicato intervento chirurgico che ha comportato l’asportazione della milza, è attualmente ricoverata in rianimazione, intubata e in prognosi riservata.

Al momento dell’arrivo dei carabinieri, l’uomo si trovava ancora nell’abitazione e appariva in uno stato di forte alterazione. È stato immediatamente bloccato e posto in arresto. Attualmente è sotto sorveglianza presso l’ospedale Molinette, dove è stato condotto per alcune ferite riportate durante la colluttazione.

Le indagini sul tentato omicidio sono ora affidate al Nucleo operativo dei carabinieri di Rivoli, dopo il primo intervento dei militari del Radiomobile e della stazione di Grugliasco. Il fascicolo è seguito dalla Procura di Torino, con il pubblico ministero Scafi incaricato del caso.