Tragedia in hotel a Roma: trovata morta 26enne

Roma, trovata morta una ragazza di 26 anni in hotel: indagini in corso

Morte Francesca Marcantognini: disposta l’autopsia

Sul corpo di Francesca Marcantognini, la 26enne trovata morta in una stanza di hotel a Roma, non sono stati trovati segni di violenza. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella del suicidio con un mix di farmaci. Sarà l’autopsia a stabilire l’esatta causa della morte delle giovane ristoratrice. La città di Aprilia intanto è sotto shock, Francesca era molto conosciuta in città, dove si era traferita da Milano circa un anno fa e aveva aperto la pizzeria “Tema“.