Gualdo Tadino, anziano di 71 anni trovato morto nel suo appartamento

Un anziano uomo di 71 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione a Gualdo Tadino, comune in provincia di Perugia: tutti i dettagli

Ancora un nuovo dramma della solitudine, questa volta a Gualdo Tadino, è qui che nella mattinata di lunedì 1 novembre 2021, i Vigili del Fuoco dopo aver fatto irruzione all’interno di un appartamento, hanno trovato un anziano di 71 anni privo di vita.

Gualdo Tadino, anziano trovato morto all’interno del suo appartamento

Una triste scoperta quella effettuata dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana a Gualdo Tadino, comune in provincia di Perugia, è grazie alla loro irruzione all’interno di un appartamento che è stato trovato il corpo esanime di un anziano di 71 anni.

L’uomo viveva da solo e i suoi parenti allarmati dal fatto che il 71enne non rispondeva al campanello e alle chiamate sul cellulare, hanno deciso di avvertire le autorità competenti.

Dopo aver forzato una finestra dell’appartamento dell’uomo, i Vigili del Fuoco sono riusciti ad entrare all’interno dell’abitazione, qui hanno trovato il corpo di E.C. senza vita, a pochi metri di distanza dalla sua camera da letto.

Gualdo Tadino, anziano trovato morto in casa: vani i tentativi di rianimarlo

A Gualdo Tadino, presso l’abitazione dell’anziano 71enne trovato morto, sono intervenuti non solo i Vigili del Fuoco, ma anche gli operatori del 118, che hanno tentato invano di rianimare l’uomo e alla fine non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Potrebbe essere stato un malore improvviso a stroncare la vita dell’anziano 71enne, probabilmente sopraggiunto nella tarda mattinata di domenica 31 ottobre 2021.

Gualdo Tadino, anziano trovato morto in casa: indagini in corso

Sulla vicenda dell’anziano 71enne che è stato trovato morto a Gualdo Tadino, indagano adesso i Carabinieri, intervenuti anch’essi sul posto, anche se non sembrano esserci molti dubbi sul fatto che sia stato un malore improvviso a spezzare la vita di E.C..