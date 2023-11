Guardì dà del cane a Magalli: la reazione

Dopo i fuorionda shock diffusi da Le Iene, Michele Guardì ha rotto il silenzio in merito alla questione e al suo rapporto con Giancarlo Magalli.

Michele Guardì: i fuorionda

Le Iene hanno diffuso alcuni fuorionda shock sul conto di Michele Guardì, che avrebbe fatto alcune affermazioni omofobe e misogine credendo di non essere registrato. Gli audio risalgono al 2010 e in uno di questi si sente il celebre regista e autore televisivo dare del “cane” al conduttore tv Giancarlo Magalli. In merito alla vicenda lo stesso Guardì ha affermato:

“Ero al telefono con Giancarlo dieci minuti fa, per parlare con lui della rubrica di domani a I Fatti Vostri”, e ancora: “Con Magalli ci abbiamo riso sopra. A qualcuno probabilmente ha dato fastidio che io abbia recuperato il rapporto con lui, cercano di metterci contro… ma niente di che”. […] Tutti i destinatari delle mie parole non se la sono presa, ci ho parlato… sono cose vecchie”.

La vicenda ha destato non poche polemiche in rete e, in tanti, si chiedono se vi saranno ulteriori sviluppi. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan dei social non resta che attendere. Magalli al momento non ha proferito parola in merito alla vicenda.