Stasera, un vaporetto della linea 2 ha vissuto un momento di panico a Venezia a causa di un guasto al timone. L’imbarcazione, carica di turisti, si trovava in Canal Grande quando ha perso il controllo, andando a toccare lentamente la sponda del Ponte di Rialto. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti tra i passeggeri e l’equipaggio.

Un guasto inaspettato

Il vaporetto, che aveva appena lasciato l’attracco di Rialto, si stava dirigendo verso la stazione quando ha subito il malfunzionamento. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo stava navigando a bassa velocità, il che ha contribuito a evitare conseguenze più gravi. Tuttavia, il forte stridore delle lamiere ha allarmato i presenti, creando un momento di tensione tra i turisti a bordo.

La reazione delle autorità

Le autorità locali sono intervenute prontamente per verificare la situazione e garantire la sicurezza dei passeggeri. È stato attivato un protocollo di emergenza per ispezionare il vaporetto e comprendere le cause del guasto. Gli esperti stanno analizzando il sistema di navigazione per prevenire futuri incidenti simili, sottolineando l’importanza della manutenzione regolare delle imbarcazioni.

Impatto sul trasporto pubblico

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza del trasporto pubblico acquatico a Venezia, una città dove i vaporetti rappresentano un mezzo fondamentale per muoversi. I cittadini e i turisti si aspettano standard elevati di sicurezza, e ogni incidente, per quanto isolato, può influenzare la percezione della città come meta turistica. Le autorità sono chiamate a garantire che tali eventi non si ripetano, lavorando su controlli più rigorosi e su un sistema di allerta tempestivo.