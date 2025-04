Un guasto inaspettato

Stasera, un vaporetto della linea 2 ha vissuto un momento di panico a Venezia a causa di un guasto al timone. L’imbarcazione, carica di turisti, ha lasciato l’attracco di Rialto in direzione della stazione, quando improvvisamente ha perso il controllo. Fortunatamente, il mezzo viaggiava a bassa velocità, il che ha evitato conseguenze più gravi.

Il momento dell’incidente

Il vaporetto, dopo aver subito il guasto, si è messo di traverso sul Canal Grande, creando una situazione di pericolo. Con un forte stridore delle lamiere, l’imbarcazione ha lentamente toccato la sponda di Rialto, senza però causare danni né ai passeggeri né all’equipaggio. La prontezza dell’equipaggio ha permesso di gestire la situazione senza panico, mantenendo la calma tra i turisti a bordo.

Le reazioni e le indagini

Le autorità locali sono intervenute rapidamente per verificare le condizioni del vaporetto e per garantire la sicurezza nel Canal Grande. Questo incidente ha sollevato interrogativi sulla manutenzione delle imbarcazioni pubbliche e sulla sicurezza dei trasporti a Venezia, una città che vive di turismo e che dipende fortemente dai vaporetti per la mobilità. Gli esperti stanno indagando sulle cause del guasto al timone, per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro.