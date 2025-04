Un guasto inaspettato

Il pomeriggio del 17 aprile si è trasformato in un momento di apprensione per i passeggeri della funivia del Faito, che collega Castellammare di Stabia al Monte Faito. Poco dopo le 15, un guasto ha colpito il sistema, lasciando 16 persone all’interno di una cabina sospesa nel vuoto. La causa del malfunzionamento è stata la caduta di un cavo, che ha attivato il sistema di sicurezza, bloccando le cabine e impedendo ogni movimento.

Intervento delle autorità

Immediatamente dopo l’incidente, l’azienda Eav, responsabile della gestione della funivia, ha attivato le procedure di emergenza. Fortunatamente, i passeggeri non hanno riportato ferite, ma la situazione ha richiesto un intervento rapido e coordinato per garantire la loro sicurezza. Le operazioni di recupero sono state avviate senza indugi, con l’obiettivo di far scendere i passeggeri in modo sicuro e controllato.

Le conseguenze del guasto

Il cavo caduto ha avuto anche ripercussioni sulla linea ferroviaria Circumvesuviana, che si trova sotto la funivia. La caduta ha causato l’interruzione della tratta tra le stazioni Pioppaino e Castellammare, creando disagi anche per i pendolari. Eav ha comunicato che, oltre al recupero dei passeggeri, è stata avviata un’indagine per comprendere le cause del guasto e prevenire futuri incidenti.

Un servizio fondamentale per la comunità

La funivia del Faito rappresenta un importante collegamento per i residenti e i turisti, offrendo una vista panoramica mozzafiato sul Golfo di Napoli. La sicurezza dei passeggeri è una priorità assoluta, e l’azienda Eav ha assicurato che verranno effettuati controlli approfonditi per garantire il corretto funzionamento del servizio. La comunità attende con ansia il ripristino della normalità, mentre si spera che simili incidenti non si ripetano in futuro.