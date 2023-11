Guendalina Tavassi, il libro: "Correte a comprarlo!"

Guendalina Tavassi è più felice che mai per l’uscita del suo primo libro e, attraverso i social, ha esortato i fan ad andarlo a comprare.

Guendalina Tavassi: il libro

Come anche altre vip, Guendalina Tavassi ha deciso di scrivere un libro per raccontare la sua storia e attraverso i social ne ha annunciato l’uscita scrivendo: “Con tutta l’emozione e la commozione possibile, volevo annunciarvi che è disponibile il mio libro in tutte le librerie e su Amazon. “DIETRO QUEL SORRISO”, correte a comprarlo! Soprattutto se pensate che la vostra vita sia una M… E’ perché ancora non avete letto la mia. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me e nella realizzazione di questo progetto”.

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto le congratulazioni per questo importante traguardo, e sono impazienti di saperne di più in merito alla questione. Guendalina non ha fatto segreto di aver vissuto dei momenti difficili a causa del suo ex, Umberto d’Aponte, e in tanti si chiedono se nel volume lei abbia parlato anche di lui. Per saperne di più in merito alla questione non resta che attendere ulteriori sviluppi e intanto, i fan, sono in trepidante attesa di saperne di più.