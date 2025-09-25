Il leader ucraino ha rilasciato un'intervista a New York per il programma "The Axios Show": ecco cosa ha detto.

Volodymyr Zelensky ha rilasciato un’intervista a New York per il “The Axios Show”. Vediamo cosa ha detto il presidente ucraino sul conflitto con la Russia e sul suo futuro politico.

Guerra in Ucraina, le parole Volodymyr Zelensky: “Il mio obiettivo è la pace”

Volodymyr Zelensky si trova anch’egli a New York, dove ha già effettuato il suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu, dove ha parlato di “collasso di diritto internazionale”, aggiungendo anche che “fermare Putin ora è più economico che contenere una Russia più aggressiva in futuro, non farlo significa dare a Mosca la possibilità di espandere il conflitto.” Il leader ucraino ha poi concesso un’intervista a Barak Ravid per il “The Axios Show”, dove ha confermato che il suo obiettivo è ottenere la pace.

Poi ha anche parlato di cosa farà in futuro.

Guerra in Ucraina, l’annuncio di Zelensky: “Ecco cosa farò dopo”

Volodymyr Zelensky ha, come detto, concesso un’intervista a Barak Ravid per il “The Axios Show”, rivelando di non volersi ricandidare, di non voler continuare a mantenere l’incarico una volta concluso il conflitto con la Russia: “il mio obiettivo è porre fine alla guerra”, non continuare a ricoprire la carica. Zelensky ha anche detto che, qualora si raggiungesse un’accordo sul cessate il fuoco, chiederà al parlamento ucraino di indire le elezioni.