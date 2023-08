Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Alla fine l’amore ha vinto, anche per Maurizio Battista e Alessandra Moretti. Dopo “la guerra dei dieci anni” insieme, in autunno sbocceranno fiori d’arancio. L’annuncio di nozze sui social arriva dopo un percorso lungo e tortuoso.

Guerra e pace: alla fine Maurizio Battista e Alessandra Moretti si sposano

“Ma siete seri? Vi siete scannati e offesi per mesi. Ma come si fa a dimenticare certe parole?”. È solo uno dei tanti commenti delle reazioni incredule all’annuncio di matrimonio su Instagram.

Non mancano pure apprezzamenti al lieto annuncio: “L’amore vince su tutto”.

Tutto questo è a margine di un lungo post Instagram di Alessandra Moretti. Con un “Save the date” l’attrice ha comunicato che sposerà il comico Maurizio Battista.

“Ci sono stati momenti difficili – ammette lei – incomprensioni forti, salite che sembravano impraticabili ma se in quel posto ti senti al sicuro è lì che devi tornare. Ad ottobre 2023 io e Maurizio ci sposeremo dopo dieci anni di vita insieme, dieci anni di forti emozioni, cambiamenti, cadute dolorose ma una certezza solida come una quercia secolare: il bisogno che abbiamo l’uno dell’altra.

Quella necessità interiore che rende quella persona fondamentale e caposaldo della tua esistenza. Quella che chiami quando ti sei cacciato nei guai, quando hai bisogno di una pacca sulla spalla… quella mano che ti sostiene nonostante tutto.. sempre”.

Legati solo dal bisogno?

Alcuni follower fanno notare che a legare i due ex coniugi, ora ricomposti, è solo il bisogno. Come due anime che temono la solitudine. La stessa Moretti scrive di un non meglio precisato “bisogno che abbiamo l’uno dell’altra”. Ma lei chiarisce:

“La passione finisce, l’amore dura per sempre e le forme di amore sono tante e con altrettante sfaccettature. Ma quando si giunge a consolidarsi dopo aver sbagliato allora si diventa davvero FAMIGLIA. E la mia famiglia è la mia più grande RISORSA. Mia figlia è frutto di un percorso duro fisicamente e psicologicamente ma è la prova più alta d’amore che potessi donare a me stessa. Eternamente grata. E nonostante tutto non c’è altro uomo al mondo che sposerei”.

Il matrimonio sarà celebrato a Roma il prossimo ottobre.