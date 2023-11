Guerra, il drammatico bilancio di Guterres: "A Gaza migliaia e migliaia di bambini morti"

A poche settimane dallo scoppio del conflitto tra Israele e Palestina il bilancio dei morti appare di giorno in giorno, sempre più drammatico. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, interpellato da Reuters Next, ha fatto un confronto tra il numero di minori che hanno perso la vita sulla striscia di Gaza e quello nelle guerre che pervengono annualmente al Consiglio di Sicurezza. “Gaza sta diventando il cimitero dei bambini”, aveva dichiarato invece nei giorni scorsi.

Guerra, il bilancio di Guterres sulle morti dei bambini nella striscia di Gaza

Il segretario generale ha spiegato a tale proposito: “Ogni anno, il numero più alto di uccisioni di bambini da parte di qualsiasi attore in tutti i conflitti a cui assistiamo è al massimo di centinaia […] In pochi giorni a Gaza abbiamo migliaia e migliaia di bambini uccisi, il che significa che c’è anche qualcosa di chiaramente sbagliato nel modo in cui vengono condotte le operazioni militari”, ha sottolineato”.

Netanyahu: “Nessun cessate il fuoco senza la liberazione degli ostaggi”

Il primo ministro israeliano Netanyahu ha fatto il punto della situazione su un’eventuale possibilità che il fuoco cessi in cambio della liberazione degli ostaggi. Il portavoce del Consiglio per sicurezza nazionale John Kirby, durante un incontro con la stampa ha invece evidenziato: “Non abbiamo prove che gli ostaggi in mano ad Hamas, compresi i cittadini Usa, siano ancora in vita”.