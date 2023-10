Guerra in Medio Oriente, guidò l'attacco con i parapendii: Israele ha ucciso...

Guerra in Medio Oriente, guidò l'attacco con i parapendii: Israele ha ucciso...

Ezzam Abu Raffa è morto, il dirigente di Hamas è stato ucciso dai miltari di Israele nelle scorse ore. L’uomo aveva assunto un ruolo particolarmente importante nel terrificante attacco con i parapendii dello scorso 7 ottobre.

Guerra Israele-Hamas, ucciso il dirigente Ezzam Abu Raffa

Non solo razzi da Gaza, ma un attacco dal cielo portato avanti da silenziosi parapendii. Hamas aveva studiato nei dettagli l’offensiva ad Israele che poi si è concretizzata in quel 7 ottobre nero che ha fatto iniziare la terribile guerra ancora in corso. Uno dei protagonisti principali di quell’offensiva area fu Ezzam Abu Raffa, drigente della cellula terroristica che guidò l’attacco. L’uomo è stato raggiunto dai militari di Israele nella notte ed è stato ucciso.

Ucciso il dirigente di Hamas Ezzam Abu Raffa: la comunicazione

“Aerei da caccia guidati da precise informazioni di intelligence hanno ucciso la notte scorsa il capo della formazione aerea dell’organizzazione terroristica Hamas, Ezzam Abu Raffa“ – quello compiuto nella notte è certamente un passo importante, nell’ottica di Israele, verso la sconfitta dei nemici di Hamas – “Era responsabile della gestione degli apparati Uav, dei droni, del rilevamento aereo, dei parapendii e della difesa aerea dell’organizzazione Hamas. Nell’ambito del suo incarico, ha preso parte alla pianificazione e all’esecuzione del massacro omicida negli insediamenti intorno a Gaza il 7 ottobre“. La comunicazione è stata fornita direttamente dall’Aeronautica Militare israeliana con un messaggio pubblicato su X.