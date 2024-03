Nel 147esimo giorno di guerra tra Israele e Hamas, potrebbe essersi verificato un evento che rappresenterebbe una piccola svolta. Senza che nessuno se lo sarebbe aspettato, infatti, lea autorità dello Stato ebraico hanno deciso di liberare 50 detenuti palestinesi, arrestati in seguito agli attacchi dello scorso 7 ottobre.

Israele libera detenuti palestinesi: i motivi dietro alla scelta

Ma perché Israele ha deciso di liberare i detenuti proprio oggi? E perché lo ha fato senza dare alcun preavviso? I media locali citano un comunicato dello Shin Bet in cui si spiega che le scarcerazioni della notte sarebbero dovute al sovraffollamento delle carceri. In realtà, però, pare che dietro ci possa essere anche un’altra motivazione: una sorta di distensione dovuta all’inizio del periodo di Ramadan.

Israele libera detenuti palestinesi: le critiche

Non tutti in Israele, però, sono contenti dalla decisione che è stata presa di liberare così tanti palestinesi all’improvviso. Secondo il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, intervenuto a commento della situazione sul proprio profilo di X, questa mossa può essere definita errata proprio per le sue tempistiche: “Non si può agire in questo modo nel giorno in cui due ebrei sono stati uccisi in un attentato in Cisgiordania” – ha dichiarato.