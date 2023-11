Ad un mese esatto da quell’attacco del 7 ottobre scorso sferrato da Hamas ad Israele e dal conseguente inizio di una nuova sanguinosa guerra in Medio Oriente, il presidente dello Stato ebraico Benyamin Netanyahu ha parlato delle prospettive della Striscia di Gaza dopo il conflitto.

L’intervista di Netanyahu: la sicurezza a Gaza

Benyamin Netanyahu ha rilasciato nelle scorse ore alcune interessanti dichiarazioni alla tv americana ‘Abc’, in un’intervista che ha avuo luogo in un momento appena successivo alla telefonata del leader di Israele con il presidente americano Joe Biden. “Dopo la fine della guerra con Hamas” – ha spiegato Netanyahu – “Israele avrà la responsabilità complessiva della sicurezza della Striscia di Gaza per un periodo di tempo indefinito”. Il presidente dello Stato ebraico ha così motivato le sue parole: “Abbiamo visto quello che è successo ora che non ce l’avevamo. Quando non abbiamo la responsabilità della sicurezza, abbiamo un insorgere del terrore a un livello che non avremmo potuto immaginare”.

L’intervista di Netanyahu: la pace a Gaza

Ma quando avverrà davvero la fine della guerra tra Israele ed Hamas? Nelle scorse ore, le agenzie Onu avevano chiesto l’immediato cessate il fuoco in Medio Oriente, ma Netanyahu su questo punto è stato molto chiaro. “Non ci sarà un cessate il fuoco generale a Gaza senza il rilascio dei nostri ostaggi” – ha ribadito ancora il presidente di Israele – “Una mossa simile ostacolerebbe lo sforzo bellico, ostacolerebbe il nostro sforzo per liberare gli ostaggi perché l’unica cosa che funziona con questi criminali di Hamas è la pressione militare che stiamo esercitando”.