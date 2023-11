Guerra in Medio Oriente, agenzie Onu chiedono il cessate il fuoco: "Gaza City...

Mentre le agenzie Onu chiedono il cessate il fuoco in Palestina, l'esercito di Israele comunica di aver circondato Gaza

I vertici delle più importanti agenzie Onu hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui chiedono l’immediato ‘cessate il fuoco’ in Palestina. Nel frattempo, l’Idf dichiara di aver ormai circondato Gaza City: in 24 ore sono stati colpiti altri 450 obiettivi di Hamas.

Agenzie Onu chiedono il cessate il fuoco a Gaza: la dichiarazione congiunta

I vertici dell’Ocha, dell’Unicef, del Programma alimentare mondiale, dell’Oms, di Save the Children e di Care International, sommatoria delle più importanti agenzie Onu ed enti di beneficenza internazionali, hanno firmato una dichiarazione congiunta rivolta ad Israele e Hamas. Le agenzie hanno richiesto il ‘cessate il fuoco umanitario‘ immediato in Palestina, per la situazione definita “orribile ed inaccettabile” che si sta vivendo ormai da quasi un mese esatto a Gaza.

Agenzie Onu chiedono il cessate il fuoco a Gaza: il messaggio dell’Idf

Quasi contestualmente, l’esercito di Israele ha annunciato di essere ormai pronto ad una nuova terribile fase della guerra, adesso che Gaza City è completamente circondata. “La Striscia è ora divisa in due settori: Nord e Sud. Gaza Cityè circondata” – fa sapere il portavoce militare Daniel Hagari. L’Idf è pronta ad entrare in città con le sue truppe e, se ritenuto necessario, effettuare un blitz all’ospedale di Shifa, dove si pensa che possano nascondersi alti dirigenti di Hamas.