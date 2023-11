Quello che poteva essere a tutti gli effetti il primo vero giorno di tregua da quel 7 ottobre in cui è iniziata la guerra in Medio Oriente, si è invece aperto con nuovi bombardamenti. Israele e Hamas per il momento fanno slittare la tregua (seppur probabilmente solo per qualche ora), ma i raid dell’Idf su Gaza ci sono stati anche questa notte.

Nuovi raid di Israele su Gaza: i bombardamenti

I media palestinesi, ripresi in prima mattina anche all’estero dal ‘The Guardian’ fanno sapere che altri 15 civili sono morti questa notte nella Striscia di Gaza, in seguito a nuovi terrificanti raid portati a termine dall’esercito di Israele. L’Idf ha attaccato specificatamente nella città meridionale di Khan Younis, ma anche nel campo profughi di Jabaliya a nord di Gaza City, e nel campo di Nuseirat. I palestinesi non hanno avuto scampo: il numero delle vittime da inizio guerra sale sempre più vertiginosamente.

Nuovi raid di Israele su Gaza: gli obiettivi colpiti

L’Idf, inoltre, ha fatto sapere questa mattina di essere riuscita a colpire ben 300 obiettivi di Hamas in sole 24 ore. Il messaggio è stato diramato, come sempre accade in questi casi, via social. In particolare, l’esercito dello Stato ebraico ha comunicato di aver distrutto diversi quartier generali operativi, tunnel di combattimento sotterranei, magazzini di munizioni, siti di produzione di armi e siti di lancio di razzi.