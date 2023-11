Fonti dell’Egitto interrogate sulla guerra in Medio Oriente hanno rivelato che si è vicini a un accordo per estendere la tregua tra Israele e Hamas.

Fonti vicine al Governo dell’Egitto, commentando il futuro della guerra in Medio Oriente, hanno rivelato che potrebbe essere vicino l’accordo per estendere la tregua tra Israele e Hamas.

Guerra in Medio Oriente, fonti Egitto: “Vicino accordo per estendere la tregua”

Lunedì 27 novembre ha avuto inizio il quarto giorno di tregua stabilito nell’ambito del conflitto tra Israele e Hamas, scoppiato a seguito dell’attacco perpetrato contro lo Stato ebraico dai miliziani lo scorso 7 ottobre. Stando a quanto riferito da fonti egiziane, le parti in causa sarebbero vicine a raggiungere un accordo che porterebbe a un’estensione della tregua.

In attesa che all’indiscrezione segua una conferma ufficiale, a seguito dello scambio di ostaggi tra Israele e Hamas avvenuto domenica 26 novembre, il presidente americano Joe Biden ha avuto un colloquio telefonico con il leader israeliano Benjamin Netanyahu.

Il colloquio Biden-Netanyahu

“I due leader hanno discusso della situazione a Gaza, della pausa nei combattimenti e dell’aumento dell’ulteriore necessaria assistenza umanitaria” nella Striscia. Stando a quanto riferito dal Governo americano e dal Governo israeliano a margine della telefonata tra i due leader.

Il premier israeliano, in particolare, ha detto al presidente degli Stati Uniti che “c’è un piano di intesa che prevede la liberazione di 10 ostaggi per ogni ulteriore giorno di tregua“.

A poche ore dal confronto, lo Stato ebraico ha riferito di aver fatto una proposta ad Hamas per estendere la tregua.

Guerra in Medio Oriente, “l’opzione” di Israele per estendere la tregua

“Vogliamo ricevere altri 50 ostaggi dopo stasera, in modo da riportare tutti a casa”. Sarebbe questa “l’opzione” messa sul tavolo da Israele e presentata ai miliziani palestinesi per prorogare la tregua che dovrebbe giungere al termine lunedì 27 novembre, a distanza di quattro giorni dalla sua entrata in vigore.

“Hamas è stato avvisato”, ha affermato Eylon Levy, portavoce del Governo israeliano. “Non appena la tregua scadrà, Israele continuerà con la massima forza”, ha aggiunto, secondo quanto riportato da Sky News.