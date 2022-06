Guerra in Ucraina, accordo per creare corridoi del grano: l’annuncio del ministro della Difesa turco

C'è consenso tra Mosca e Kiev per i corridoi del grano dai porti: a farlo sapere è il ministro della Difesa turco Hulusi Akar.

Sono passati ormai quattro mesi dallo scoppio della guerra in Ucraina e le tensioni non sembrano diminuire. Le atrocità del conflitto dilagano e continuano a causare vittime. L’andamento economico del Paese appare fragile in un momento così precario e incerto.

A risentirne, tuttavia, non è solo l’Ucraina. Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha fatto sapere che è stato trovato un “consenso generale” tra le parti per creare corridoi del grano dai porti.

Accordo per creare corridoi del grano: l’annuncio

Per sbloccare l’esportazione di grano dai porti dell’Ucraina è stata raggiunta in un’intesa tra Mosca e Kiev. A farlo sapere è il ministro della Difesa turco.

“È stato raggiunto un consenso generale sulla creazione di un centro a Istanbul per le operazioni e la gestione sicura e ininterrotta di questa attività da parte di soldati turchi, russi e ucraini insieme, oltre che con l’Onu”, ha dichiarato Akar, come riportato da Hurriyet.

Inoltre, ha informato che “nei prossimi giorni ci potrebbero essere sviluppi positivi e si potranno adottare misure concrete”.

Intanto il presidente ucraino Zelensky ringrazia il premier Draghi per aver permesso l’ottenimento dello status di candidato a Paese membro dell’Ue.