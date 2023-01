Guerra in Ucraina, Biden dice no: "Non invieremo F-16"

Guerra in Ucraina: basta armi dagli Usa.

Biden: «Si lavori per un negoziato». Il presidente degli Stati Uniti risponde così con un “no” categorico alla richiesta di Zelensky, che chiede nuove armi per evitare che la Russia prolunghi la guerra. Insieme a Biden si tira indietro anche il cancelliere tedesco Scholz. Unica speranza per il presidente ucraino rimane la Francia di Macron, che non esclude per il momento l’invio di caccia.

Biden non è disposto a fornire gli F-16

Mentre annunciava che presto sarà in Polonia – senza dire, tuttavia, se lo farà in occasione dell’anniversario dell’attacco russo – Joe Biden ieri ha escluso che gli Usa possano fornire i jet da combattimento F-16 all’Ucraina. Annuncio inaspettato, dato che solo la settimana scorsa il presidente degli Stati Uniti aveva reso pubblica la decisione di inviare al Paese 31 carri armati Abrams. Su questa base, il consigliere del segretario alla Difesa ucraino Yuriy Sak si era detto ottimista sulla possibilità di ricevere jet da combattimento occidentali, come gli F-16 americani.

Ma qualcosa è andato storto.

E l’Italia cosa farà?

Il nostro ministro degli Affari esteri Antonio Tajani si fa portavoce di una misura ancora in fase di valutazione: «Il Parlamento ha votato qualche giorno fa la possibilità di mandare nuove armi» ricorda senza aggiungere altro.