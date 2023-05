Guerra in Ucraina e ordigno sui binari in Russia: deraglia un treno

Continui capovolgimenti di fronte nella guerra in Ucraina e forse anche la mano di sabotatori interni dissidenti dal regime di Vladimir Putin: un ordigno sui binari in Russia fa deragliare un treno. Da quanto si apprende in queste ore l’esplosione sarebbe avvenuta nella regione di confine di Bryansk e non ci sarebbero state vittime. Ma cosa è successo di preciso?

Ordigno sui binari in Russia: deraglia treno

Il convoglio in questione è deragliato nella regione russa di Bryansk a causa dell’esplosione di un ordigno sui binari. A darne menzione, secondo gli ultimi lanci, sarebbe stato il governatore della regione Alexander Bogomaz, citato dall’agenzia Ria Novosti. Nello specifico un ordigno esplosivo non identificato ma di grosso potenziale è esploso nel distretto di Unechsky sulla linea Bryansk-Unecha. Dopo la deflagrazione è deragliato un treno merci.

La nota del governatore Alexander Bogomaz

Il governatore ha precisato che “non ci sono state vittime”. Non è il primo caso di una incurione in territorio russo dei sabotatori ucraini o di un attentato interno: l’esplosione a Bryansk è la seconda della giornata in territorio russo. Poche ore prima infatti le stesse autorità avevano reso noto che un traliccio per la trasmissione elettrica era saltato in aria nella regione di Leningrado.