Dall’inizio della guerra in Ucraina sono passati ormai più di 500 giorni, ma le ostitlità sembrano ancora lontane dal poter cessare. In tutto questo tempo, il presidente Volodymyr Zelensky è sempre rimasto vicino ai suoi concittadini esponendosi, suo malgrado, a grandi rischi.

Cosa accadrebbe se Volodymyr Zelensky dovesse rimanere ucciso? La possibilità, è inutile negarlo, esiste e forse non è nemmeno così esigua. Già nei primi mesi di guerra, infatti, da Kiev avevano fatto trapelare che il presidente sarebbe riuscito a scampare ad una dozzina di tentativi di omicidio, alcuni dei quali organizzati dal gruppo mercenario della Wagner. Ma se questa terribile eventualità dovesse verificarsi, Kiev non si troverebbe impreparata. A spiegarlo ‘Politico.eu‘ che racconta cosa prevede la Costituzione ucraina in un caso come quello: “Quando il presidente non è in grado di adempiere ai suoi doveri, il presidente della Verkhovna Rada si assume le sue responsabilità.” A succedere a Zelensky, se ci fosse oggi una sua dipartita, sarebbe dunque il presidente del Parlamento Ruslan Stefanchuk.

Le altre ipotesi: largo ad un governo collettivo

Per governare, però, si ha generalmente bisogno di largo consenso. Cosa che Stefanchuk al momento sembrerebbe non possedere. Per questo motivo, secondo Adrian Karatnycky (membro dell’Eurasia Center dell’Atlantic Council), a seguito della scomparsa di Zelensky potremmo vedere l’istituzione di un governo collettivo. E chi parteciperebbe a questa ‘coalizione’? I nomi più accreditati sarebbero quelli del ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, del ministro della Difesa Oleksii Reznikov e il capo dell’ufficio del presidente Andrii Yermak.