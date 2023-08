Dopo circa un anno e mezzo dall’inizio delle ostilità, la guerra in Ucraina non accenna ad arrestarsi e, anzi, una nuova legge di Mosca potrebbe addirittura inaspirla. Secondo quanto si apprende, infatti, grazie all’ultima disposizione della Duma, la Russia potrebbe beneficiare di altri 5 milioni di soldati.

Guerra in Ucraina: “Con la nuova legge Mosca può arruolare 5 milioni di soldati”

La notizia è stata lanciata per prima dal media indipendente Novaya Gazeta: “Le nuove leggi della Duma, che facilitano l’arruolamento dei cittadini, consentono di richiamare in guerra fino a cinque milioni di russi.” Le modifiche sulla legge per l’arruolamento sono molteplici ed in primis è stata amplieta l’età della leva. Da ora, in Russia, è possibile essere arruolati dai 18 ai 30 anni, mentre prima la legge imponeva i 27 anni come età massima. Novaya Gazeta ha effettuato un calcolo sulla popolazione russa arrivando alla conclusione che tanti cittadini in più potrebbero ora essere richiamati alle armi.

La nuova legge di Mosca nel dettaglio

L’ampliamento dell’età di leva, come anticipato, non è l’unica novità della legge della Duma. Anche le multe per chi non si presenta alla commissione di leva, infatti, sono state modificate, aumentando fino a 10 volte (si arriva fino a 30 mila rubli). Inoltre, la disposizione vieta categoricamente ai coscritti di lasciare la Russia dal momento in cui la convocazione è già stata fisssata nel registro elettronico. Infine, i governatori potranno ora avere propri eserciti regionali.