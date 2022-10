Guerra in Ucraina, foreign fighter italiano ucciso nel Donetsk, viveva ormai da tempo viveva a Taganrog, la sua famiglia è stata informata

Guerra in Ucraina, un foreign fighter italiano è stato ucciso nel Donetsk secondo un lancio del Messaggero e con la conferma della Farnesina che sarebbe arrivata in queste ore. Secondo le prime informazioni il 28enne Elia Putzolu sarebbe stato centrato dal fuoco, il giovane viveva nei dintorni della città di Rostov.

Fonti diplomatiche hanno confermato la notizia intorno alle 6 del mattino di oggi, ora italiana.

Foreign fighter italiano ucciso nel Donetsk

Elia si sarebbe arruolato nelle milizie di Vladimir Putin nell’autoproclamata repubblica di Donetsk e secondo quanto riportato da AdnKronos dai primi accertamenti, il cittadino italiano ucciso “sarebbe stato vicino alla community italiana di Fort Rus che avrebbe sposato la politica filorussa nelle sue posizioni più estremistiche”. Il giovane era originario della Sardegna ma viveva da tempo a Taganrog, nei pressi della città russa di Rostov.

Chi era Elia e come la pensava sulla guerra

Nella sua home page sui social comparivano diciture come: “Pagina informativa e di sostegno alla resistenza dei popoli Russi. Notizie e documenti sulla guerra dell’impero contro la Russia“. Secondo quanto confermato da diverse fonti (non avremmo dato le generalità altrimenti) la famiglia è stata informata e ha chiesto il rientro della salma in Italia.