Prosegue la guerra in Ucraina, iniziata nel febbraio 2022, ma che non sembra vedere un termine, almeno non nel futuro prossimo. Nel pomeriggio di lunedì 12 febbraio, Oleksandr Ruvin, direttore dell’Istituto di Ricerca Scientifica di Kiev per gli Esami Forensi, ha reso note importanti dichiarazioni tramite il suo canale Telegram. Ruvin ha annunciato che il suo istituto ha completato un’analisi preliminare dei frammenti del missile impiegato recentemente nell’attacco russo su Kiev e altre città ucraine.

Guerra in Ucraina: l’ipotesi di Ruvin e colleghi

Secondo Ruvin e i suoi colleghi, i frammenti apparterebbero a un missile ipersonico Zircon, un’arma da crociera ipersonica di cui la Russia ha dichiarato di essere in possesso sin dall’inizio del 2023, ma che finora non aveva utilizzato.

Caratteristiche dei missili da crociera

I missili da crociera si distinguono dai missili balistici per il loro motore, che rimane attivo durante l’intero volo, e per le ali che consentono loro di seguire una traiettoria guidata. Questi missili offrono maggiore precisione rispetto ai missili balistici, i quali seguono una traiettoria predefinita al momento del lancio e sono meno precisi.

Perché il missile Zircon è così pericoloso

Come è già stato detto, il missile Zircon è ipersonico, il che significa che può viaggiare a una velocità almeno cinque volte superiore a quella del suono. Il governo russo ha dichiarato che il loro missile ha un raggio d’azione compreso tra i 600 e i 1.500 chilometri e può raggiungere una velocità nove volte superiore a quella del suono, trasportando una testata dal peso di circa 300 chili.