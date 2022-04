Guerra in Ucraina, il Time dedica la copertina a Volodymyr Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato scelto come volto della copertina dell'ultimo numero del settimanale americano Time.

TIME’s new cover: Over two weeks in April @shustry went inside Volodymyr Zelensky’s compound for a look at how the Ukrainian President and his top advisers are experiencing the war https://t.co/9bmZXfvy8e pic.twitter.com/4PAxf97eNM — TIME (@TIME) April 28, 2022

Volodymyr Zelensky in copertina sul Time

Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, è stato scelto come uomo copertina per l’ultimo numero della nota rivista statunitense: il Time. Il settimanale è celebre per riportare personalità di spicco in copertina, e anche di “recensirle”, come conferma il premio di “Persona dell’anno“ che conferiscono ogni 12 mesi.

Sicuramente la guerra in Ucraina è il fatto di interesse maggiore a livello globale da quasi due mesi, sia per gli avvenimenti diretti, che per le conseguenze che sta riflettendo in tutto il Mondo.

E Zelensky è tra i simboli di questo conflitto.

Il racconto della quotidianità di Zelensky

Non solo copertina. Sfogliando questo numero del Time si trova un vasto servizio pubblicato nelle pagine interne del magazine in cui si racconta in dettaglio la vita quotidiana del leader ucraino dal suo “bunker”. Si tratta del palazzo presidenziale di Kiev che è diventato il compound da cui da oltre due mesi il presidente e i suoi collaboratori guidano la risposta all’invasione russa.

Per due settimane l’inviato del Time ha potuto seguire dal suo interno l’evoluzione degli eventi, ma soprattutto osservare la routine del presidente, il lavoro di Zelensky e del suo staff giorno dopo giorno, dai loro uffici e dal palazzo che è diventato la loro casa.