Time, Elon Musk è la persona dell’anno 2021: “Aspira a salvare il pianeta e a darcene un altro”

Il settimanale statunitense Time ha eletto Elon Musk come Persona dell'Anno 2021: il proprietario di Tesla e SpaceX è anche il più ricco al mondo

Elon Musk è stato eletto come Persona dell’Anno 2021 dal Time. Il premio della rivista statunitense è dato all’uomo più influente dell’anno.

Elon Musk eletto Persona dell’Anno 2021 dal Time

«L’uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare». Così lo storico settimanale statunitense, il Time, ha voluto descrivere il vincitore del premio Persona dell’Anno 2021. Si sta parlando del CEO di Tesla e patron di SpaceX, Elon Musk.

L’imprenditore non ha bisogno di presentazioni: oltre a contendersi il ruolo di uomo più ricco del pianeta con Jeff Bezos – proprietario di Amazon – ha condiviso idee brillanti e progetti ambiziosi per migliorare il benessere dei cittadini di tutto il mondo.

Elon Musk, Persona del 2021 per il Time: i suoi meriti

Come anticipato, la scelta di assegnare a Musk questo premio è assolutamente condivisibile – e sotto certi versi anche scontata. Tra i tanti progetti, quest’anno ha realizzato anche il sogno del primo volo di soli civili nello spazio. È diventato anche l’uomo più ricco del pianeta, con un patrimonio stimato di oltre 250 miliardi di dollari. Questo gruzzoletto, ha detto Elon Musk:

«Servirà a risolvere i problemi del nostro pianeta, mentre l’altra metà servirà a costruire una città auto-sufficiente su Marte per assicurare la continuità della vita, di tutte le specie, nel caso in cui la Terra venga colpita da una meteorite».

Elon musk, Persona del 2021 per il Time: il premio

Musk è diventato la Persona dell’Anno 2021 per il Time, succedendo l’attuale Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, e la sua vice Kamala Harris, che vinsero lo scorso anno. La tradizione di questo premio risale al lontano 1927, anno della prima edizione, quando vinse l’aviatore Charles Augustus Lindbergh. Questo premio viene assegnato alla personalità più influente dell’anno solare, e non ha obbligatoriamente accezione positiva: basti pensare che nel 1938 venne assegnato ad Adolf Hitler.

Tuttavia non è questo il caso, come spiegato dal direttore del Time, Edward Felsenthal: «Nel 2021 Musk è emerso non solo come la persona più ricca del mondo, ma anche come l’esempio più ricco di una massiccia trasformazione della società».