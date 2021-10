Elon Musk, patrimonio da 255,2 miliardi di dollari: potrebbe diventare il primo trilionario al mondo

Il fondatore di Tesla e SpaceX, Elon Musk, possiede un patrimonio di oltre 255,2 miliardi di dollari e potrebbe diventare il primo trilionario al mondo.

Il patrimonio di Elon Musk potrebbe raggiungere presto un importo tale da rendere il fondatore di Tesla e SpaceX il primo trilionario del mondo.

Elon Musk potrebbe diventare il primo trilionario al mondo

Nei giorni scorsi, la società finanziaria americana Morgan Stanley aveva previsto che Elon Musk sarebbe stato il primo trilionario del mondo.

Secondo la società finanziaria, la crescita esponenziale del patrimonio dell’imprenditore dovrà essere imputata non alla fortunata Tesla bensì alla più recente SpaceX.

Una simile prospettiva appare alquanto singolare se si considera che, nell’ultima settimana di ottobre 2021, le azioni di Tesla sono aumentate in modo vertiginoso dopo la decisione di Hertz di acquistare 100.000 veicoli elettrici prodotti dalla società, privilegiando Model 3 e incrementando in questo modo la sua disponibilità di auto a noleggio.

In seguito all’annuncio di Hertz, il patrimonio di Elon Musk è salito di oltre 25,6 miliardi di dollari.

Elon Musk, patrimonio da 255,2 miliardi di dollari

In virtù dei recenti sviluppi appena citati, dopo la chiusura del mercato di lunedì 25 ottobre, pare che il patrimonio attuale di Elon Musk corrisponda al momento a circa 255,2 miliardi di dollari. Una simile cifra lo redente la persona più ricca del mondo e, certamente, più ricca dei miliardari Larry Page, cofondatore di Google, o di Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Facebook.

In considerazione delle cifre registrate, è possibile quindi constatare che Elon Musk appare sempre più vicino a raggiungere un patrimonio di un trilione di dollari e, in questo contesto, ha già percorso almeno un quarto della strada che gli consentirà, un giorno, di accaparrarsi l’ambito traguardo.

Elon Musk: la competizione con Jeff Bezos e l’accordo con Hertz

Elon Musk è diventato l’uomo più ricco del mondo nel mese di settembre 2021, superando Jeff Bezos.

Il patrimonio del fondatore di Amazon, nella sola giornata di lunedì 25 ottobre, è calato di cirda un miliardo di dollari in quanto le azioni di Amazon hanno presentato una contrazione prima della presentazione dei report legati agli utili del terzo trimestre del 2021.

Al momento, tra la fortuna di Elon Musk e quella di Jeff Bezos esiste un divario di 62 miliardi di dollari.

L’accordo tra Tesla e Hertz, inoltre, come già accennato, ha fornito un’ulteriore spinta verso la crescita per quanto riguarda il patrimonio del fondatore della società di automobili elettriche che si appresta a evadere il più grande ordine mai riceduto per uno stock di auto elettriche.