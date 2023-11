Fonti russe danno aggiornamenti sulla guerra tra Mosca e Kiev: la zona più calda, così com’è stato negli ultimi mesi, rimane sempre quella del Mar Nero, nell’importante area strategica della Crimea. Il Cremlino fa sapere che le difese antiaeree moscovite sono riuscite ad intercettare e ad abbattere cinque droni nemici.

Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti

A darne notizia è stato e per primo il governatore Mikhail Razvozhayev, che ha descritto quello che è avvenuto nella notte sul fronte russo-ucraino: la difesa aerea russa ha abbattuto cinque veicoli aerei senza pilota ucraini nelle acque del Mar Nero vicino a Sebastopoli, in Crimea. Nel comunicato che è stato reso pubblico qualche ora dopo dal ministero della difesa del Cremlino viene raccontato che: “Il regime di Kiev ha tentato di compiere un attacco terroristico utilizzando 17 veicoli aerei senza pilota contro obiettivi in territorio russo“.

Guerra Russia-Ucraina: il viaggio di Putin

Nel frattempo, da Mosca arrivano conferme in merito al prossimo viaggio diplomatico del presidente Vladimir Putin. Come era già stato anticipato da alcune fonti, Putin sarà in visita nella giornata di giovedì in Kazakistan per effettuare un colloquio con il suo omologo Kassym-Jomart Tokayev. “Firmeranno alcuni importanti documenti congiunti” – fanno sapere dal Cremlino.