Viaggiare in aereo non è mai stato così costoso, e non solo per gli italiani. Nel corso dei mesi estivi, in tutta Europa è stato registrato un importante incremento delle tariffe sui biglietti aerei. La Commissione europea vuole vederci chiaro e ha aperto un’indagine.

Caro voli, l’indagine della Commissione europea: i dati

“Stiamo indagando per avere una spiegazione completa e dettagliata” – ha dichiarato la commissaria Ue ai Trasporti Adina Valean, in un’intervista al ‘Financial Times’, riferendosi al caro voli protagonista negli ultimi mesi in tutta Europa. L’impressionante aumento delle tariffe, arrivato a toccare anche quota +30%, ha fatto insospettire Bruxelles che ora vuole vederci chiaro. Il problema principale che L’Unione europea vuole scongiurare, riguarda in particolare le Isole, con i loro cittadini che spesso trovano nei voli aerei l’unica soluzione per raggiungere il Continente. Ovviamente, non ci sarà nessun intervento sul libero mercato, ma Valean ha spiegato che i prezzi delle compagnie non devono ostacolare la connettività fra i Paesi Ue.

Caro voli, l’indagine della Commissione europea: i commenti dall’Italia

Anche il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso ha commentato le parole di Adina Valean, esprimendo vicinanza alla posizione che vuole mantenere sul tema l’Unione europea: “Bruxelles si muove sulla rotta indicata dall’Italia a tutela degli utenti e contro il caro voli. Avanti, insieme, per un servizio migliore, in trasparenza e nel rispetto delle regole”. Anche il Codacons si è espresso a favore dell’indagine che potrebbe presto portare dei benefici ai consumatori: “Potrà aiutare a verificare le speculazioni messe in atto a danno dei cittadini che devono spostarsi in aereo durante il periodo estivo o nei giorni di festa”.