Il reddito reale delle famiglie nell’area dell’OCSE ha registrato un aumento nel secondo trimestre per il quarto trimestre consecutivo, ma in Italia è sceso dello 0,3%, come riportato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

In Italia: il reddito pro capite in declino dello 0,3%

Nell’area OCSE, il reddito delle famiglie è aumentato dello 0,5% nel secondo trimestre del 2023, mentre il PIL pro capite è cresciuto dello 0,4%. Tra le economie del G7, il reddito reale pro capite è aumentato in tutti i Paesi con dati disponibili, ad eccezione dell’Italia, che ha segnato un declino dello 0,3%, come riporta il sito ansa.it, sia nel reddito familiare che nel PIL pro capite.

OCSE: è necessario sviluppare più competenze anche con l’IA

L’OCSE sottolinea l’importanza di sviluppare competenze per affrontare le sfide della transizione ecologica e trarre vantaggio dall’Intelligenza Artificiale. Il segretario generale dell’OCSE, Mathias Cormann, afferma che l’allineamento dell’istruzione e della formazione alle esigenze del mercato del lavoro è fondamentale per aiutare i lavoratori a far fronte alle importanti trasformazioni nel mercato del lavoro dovute a questi cambiamenti. Le competenze svolgono un ruolo cruciale nella costruzione di economie e società solide, eque e sostenibili, ma devono adattarsi ai cambiamenti in corso.