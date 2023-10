27 persone, di cui 23 straniere, sono state denunciate a Caltanissetta per false dichiarazioni per riuscire ad ottenere il reddito di cittadinanza. Sono state date molte informazioni false per riuscire ad ottenere il sussidio.

Caltanissetta, reddito di cittadinanza: 27 denunce per false dichiarazioni

Altri furbetti del reddito di cittadinanza sono stati beccati dalle forze dell’ordine. Ventisette persone, di cui 23 straniere, sono state denunciate dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver attestato falsamente il possesso dei requisiti previsti per l’ottenimento del reddito di cittadinanza.

Caltanissetta, reddito di cittadinanza: i falsi requisiti

Durante i controlli è stato accertato che per ottenere indebitamente l’erogazione del reddito di cittadinanza, queste persone hanno falsamente attestato all’Inps l’esistenza di requisiti di cui non erano in possesso. in molte occasioni è stato riscontrato che le persone denunciate avevano attestato di possedere un permesso di soggiorno di tipo diverso. Alcuni stranieri hanno continuato a percepire il sussidio nonostante da anni fossero tornati nel loro Paese. In alcuni casi l’illegittima percezione delle erogazioni di sostegno al reddito è stata ottenuta dagli stranieri grazie a false attestazioni di cittadini italiani.