Guerra in Ucraina, la Russia lancia i missili: suonano le sirene d’allarme in tutto il Paese

L'Ucraina sta vivendo delle ore di vero terrore: la Russia sta colpendo diverse città con i missili, suonano le sirene d'allarme in tutto il Paese

Sono ore davvero difficili e angosciose quelle che stanno vivendo tutti gli ucraini rimasti nella loro amata patria. Nell’aria si respirano paura e terrore, con l’esercito russo che prosegue nella sua opera di distruzione lanciando missili sui loro obiettivi.

Ucraina, suonano le sirene in tutto il Paese: cosa sta facendo la Russia

In questo momento in Ucraina non si sente altro che il rumore delle sirene e degli allarmi che riecheggiano nell’aria. A raccontare quanto sta accadendo è l’Ukrainska Pravda. L’esercito russo sta colpendo i suoi obiettivi con un intensissimo lancio di missili. I raid, furiosi, sono durati più di un’ora: ai cittadini è stato richiesto di spostarsi nei rifugi anti-missili.

Andrey Raykovich, il presidente dell’amministrazione statale regionale di Kirovohrad, ha scritto sui soi profili social: “Il cielo mette paura, il nemico sta lanciando razzi in tutte le regioni.”

Le minacce del Cremlino: armi nucleari alla Bielorussia?

Nel frattempo, secondo quanto raccolto dal ‘Telegraph‘, non arrivano notizie incoraggianti dal Cremlino per chi desidera ardentemente la pace e la fine del conflitto. Mosca, secondo queste ultime indiscrezioni, potrebbe presto equipaggiare la Bielorussia di armi nucleari.