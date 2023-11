Volodymyr Zelensky, intervistato dal tabloid inglese The Sun, non esclude il fatto che, qualora ce ne fosse l’occasione, l’Ucraina possa uccidere il presidente russo Vladimir Putin.

“Abbiamo il diritto di difenderci”

Al portale inglese, il presidente ucraino ha dichiarato: “Questa è la guerra e l’Ucraina ha tutto il diritto di difendere la sua terra“. Zelensky, nell’intervista, ricorda i tentativi di uccidere prorpio il presidente ucraino dall’inizio della guerra: “Il primo tentativo ha causato panico, un po’ come il Covid, ma ormai ve ne sono stati una dozzina e ho perso il conto“.

“Mosca vuole ancora destituirmi, l’ultimo piano punta a rovesciarmi entro la fine dell’anno. Il nome in codice dell’operazione è Maidan 3, punta a cambiare il presidente. Forse non uccidendolo, ma cambiandolo. Useranno ogni strumento a disposizione, questa è l’idea. Entro la fine dell’anno. Hanno dato anche un nome in codice all’operazione, ma noi ci conviviamo“.

La risposta del Cremlino

Non è tardata ad arrivare la risposta del Cremlino: “L’Ucraina non ce la farà ad uccidere Vladimir Putin“, è quanto afferma Dmitry Peskov, il portavoce del presidente russo. “Se ricordate bene, Putin è stato attaccato verbalmente molte volte dall’Ucraina, a diversi livelli. Non ce la faranno. Non abbiamo dubbi che tutti gli obiettivi dell’operazione speciale verranno raggiunti“, conclude il portavoce del Cremlino.

