A darne notizia per primo è stato, come spesso accade in questi casi, il quotidiano ‘Kyiv independent‘ che giornalmente diffonde news e approfondimenti riguardanti la sanguinosa guerra fra Russia e Ucraina. “Mosca ha bombardato cinque comunità nell’Oblast di Sumy” – si legge in riferimento agli ultimi sviluppi dei combattimenti in Est-Europa.

Ucraina, bombardamenti di Mosca: cosa è successo

L’Amministrazione militare dell’Oblast di Sumy ha comunicato di aver subito bombardamenti presso cinque delle sue comunità da parte di Mosca, nella giornata del 16 novembre. A renderlo noto è stato il quotidiano ‘Kyiv independent’ che racconta come Mosca abbia sparato almeno dieci volte nell’arco di tutta la giornata. Nelle ultime ore, l’allarme aereo in Ucraina è risuonato in quattro regioni diverse: Vinnytsia, Dnipropetrovsk e Khmelnytskyi, oltre proprio a Sumy.

Ucraina, bombardamenti di Mosca: Kherson

Vladimir Putin e l’esercito russo hanno bombardato anche l’area meridionale dell’Ucraina, nella zona vicina a Kherson, dove sei persone sono morte e almeno altre dieci sono rimaste ferite. Il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin, ha dichiarato che le Forze russe hanno effettuato 58 attacchi nella regione in poche ore usando anche mortai, oltre ai droni e ai carri armati.