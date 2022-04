Guerra in Ucraina, Mosca ha accusato le forze ucraine di aver bombardato la regione russa di Bryansk. Kiev ha respinto ogni responsabilità sull’accaduto.

Nel pomeriggio di giovedì 14 aprile, la Russia ha denunciato un nuovo attacco ucraino entro i suoi confini.

A questo proposito, secondo quanto riferito dalla Tass, il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha dichiarato che due villaggi russi situati nel distretto di Gaivoron al confine con l’Ucraina sarebbero stati travolti da un raid missilistico ordinato dal Governo di Kiev.

Su Telegram, Gladkov ha affermato: “Il villaggio di Spodaryushino è stato bombardato dall’Ucraina. Non ci sono state vittime civili”.

Il Comitato investigativo russo sostiene che gli elicotteri ucraini avrebbero condotto almeno sei raid nella regione russa di Bryansk.

Una nota citata dalla Tass, infatti, riporta il seguente messaggio: “Membri del servizio ucraino sono entrati illegalmente nello spazio aereo russo con due elicotteri da combattimento dotati di armi offensive pesanti. Si sono spostati deliberatamente a bassa quota, effettuando almeno 6 attacchi aerei su edifici residenziali nell’abitato di Klimovo, situato nel distretto di Klimovsky, nella regione di Bryansk”.

Il governatore della regione russa di Bryansk, Alexander Borgomaz, inoltre, ha spiegato che due palazzi in area russa sono stati bombardati e distrutti.

La Tass, poi, ha specificato che si tratta di edifici residenziali situati nella borgata di Klimovo, a circa dieci chilometri dal confine russo-ucraino.

Sull’attacco, il governatore Borgomaz ha aggiunto: “Ci sono feriti tra i residenti. Sono in corso i soccorsi sanitari per l’assistenza medica necessarie e sono stati attivati i servizi del ministero delle Emergenze”.

Per la Tass, i feriti sarebbero sette, inclusi una donna incinta e un bambino.

Kiev respinge le accuse del Cremlino: “Nessun bombardamento a Bryansk”

In seguito alle accuse di Mosca legate all’andamento della guerra in Ucraina, tuttavia, Kiev ha fermamente smentito la paternità dell’attacco.

Stando a quanto riportato da Unian, il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, inoltre, ha respinto ogni responsabilità, asserendo: “I servizi speciali russi hanno lanciato un piano per compiere attacchi terroristici sul loro territorio per poi accusare l’Ucraina e alimentare un’isteria anti-ucraina in Russia”.

Putin, al via la costruzione di nuovi gasdotti dalla Siberia: si studia una nuova strategia energetica

In relazione alla guerra in Ucraina, il Cremlino ha annunciato la decisione di procedere alla costruzione di nuovi gasdotti provenienti dalla Siberia.

A questo proposito, il presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass ha dichiarato: “Dobbiamo garantire la costruzione di nuovi oleodotti e gasdotti dai giacimenti della Siberia occidentale e orientale e accelerare l’attuazione di progetti infrastrutturali – ferrovie, oleodotti, porti – che consentiranno di reindirizzare le forniture di petrolio e gas dall’Ovest verso i promettenti mercati del sud e dell’est già nei prossimi anni”.

Il leader russo, poi, ha anche ribadito la necessità di guardare alla Russia in prospettiva futura in modo tale da “preparare insieme alle compagnie petrolifere e del gas il piano di espansione delle infrastrutture di esportazione verso l’Africa, l’America Latina e l’Asia-Pacifico”.

Il Governo della Federazione Russa, inoltre, sta lavorando per adottare entro la metà di settembre 2012 una nuova strategia energetica per il Paese per il periodo di tempo che va fino al 2050. Sulla nuova strategia energetica, Putin ha precisato: “Chiedo al governo di tenere conto dei risultati della discussione odierna durante la preparazione della strategia energetica della Russia. Come concordato, il suo orizzonte di pianificazione dovrebbe essere esteso fino al 2050. La strategia deve essere approvata entro il 15 settembre di quest’anno”.

Guerra in Ucraina, rifugiati di Mariupol: “I bambini stanno morendo per la fame”

I rifugiati di Mariupol, giunti a Dnipro da circa una settimana, hanno rilasciato alcune testimonianze all’ANSA. Presso il centro di accoglienza allestito a Dnipro, infatti, i rifugiati della cittadina portuale di Mariupol hanno raccontato: “A Mariupol i corridoi umanitari sono quasi inesistenti, perché i militari russi non informano le persone chiuse nei rifugi. L’unico modo per uscire e andare in Crimea o Russia, dove alle frontiere alcuni ci dicono di essere stati umiliati e costretti a stare nudi di fronte ai soldati. Nella città manca cibo e continuano il saccheggio dei negozi mentre molti sono stati costretti a bere acqua di neve. I primi a morire sono i bimbi più piccoli, per la fame”.