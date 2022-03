Guerra in Ucraina, Putin: “Non abbiamo mai chiesto aiuto alla Cina”

Mentre la guerra in Ucraina prosegue, il Financial Times ha fatto circolare la notizia che la Russia avrebbe chiesto aiuto alla Cina. Putin smentisce

Mentre l’aggressione da parte della Russia ai danni dell’Ucraina non si arresta e la guerra prosegue con i bombardamenti che non danno tregua al Paese di Zelensky, il Financial Times ha fatto circolare l notizia che il Cremlino avrebbe chiesto aiuti militari alla Cina.

Vladimir Putin non perde tempo e oggi smentisce la notizia.

Guerra in Ucraina, Putin ha chiesto aiuto alla Cina? La smentita

Vladimir Putin ha smentito la notizia secondo le quali il Cremlino avrebbe chiesto aiuti militari agli alleati cinesi e lo ha fatto tramite il portavoce di Mosca, Dmitrij Peskov. Il portavoce del Cremlino nega con forza la notizia che era stata fatta circolare, in particolare dal Financial Times: “Non abbiamo chiesto aiuti militari alla Cina, ce la facciamo da soli”.

Non solo, all’interno della smentita da parte di Mosca c’è anche la volontà di ribadire che non solo la Russia non ha chiesto aiuto militare alla Cina, ma anche che non l’ha fatto con nessun altro Paese alleato e nemmeno ha intenzione di farlo nel prossimo futuro.