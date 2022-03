Inna Derusova, dottoressa morta per salvare i feriti in Ucraina e non abbandonarli, è la prima donna a ricevere il titolo di eroe del Paese.

Chi era Inna Derusova, la dottoressa morta per salvare i feriti in Ucraina

Inna Derusova è rimasta nella città di confine di Okhtyrka, nella regione ucraina di Sumy, e ha deciso di prestare servizio medico assistendo tutti i feriti per due giorni di seguito, senza tenere conto di essere sotto i bombaramenti. Ha sacrificato la sua vita per gli altri. Per questo la dottoressa ucraina ha ottenuto post mortem il titolo di Eroe dell’Ucraina, la prima donna del Paese a ricevere l’onorificenza.

Inna, sergente medico dell’esercito ucraino, è morta il 26 febbraio scorso a pochi chilometri dal confine russo.

Secondo il governo di Kiev, la dottoressa è rimasta a prendersi cura dei feriti che arrivavano dal fronte, salvando dieci persone colpite dai proiettili, prima di essere uccisa dai bombardamenti russi. “Inna Derusova è rimasta con loro fino alla fine” ha spiegato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, annunciando di averle conferito il più alto riconoscimento del governo.

Alla dottoressa è stato conferito il titolo con l’Ordine della Stella d’Oro “per il coraggio personale e l’eroismo dimostrato nella difesa della sovranità statale e dell’integrità territoriale dell’Ucraina“.

Inna Derusova: chi era la dottoressa eroe

Dopo la notizia della morte di Inna Derusova, sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio e dolore di parenti e amici. La dottoressa si era arruolata durante la prima crisi del Donbass ed era entrata nell’esercito nel 2015.

Da quel momento era diventata una figura di riferimento. Con il tempo aveva assunto la qualifica di capo del centro medico e di istruttrice sanitaria, diventando la figura che tutti i nuovi medici arruolati avevano modo di incontrare. La donna lascia un figlio che, seguendo il suo esempio, si è arruolato.