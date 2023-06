La guerra in Ucraina prosegue da ormai quasi un anno e mezzo e, al momento, sembra difficile che possa accadere qualcosa che porti ad una sua conclusione nel breve termine. Nella città di Zaporizhzhia, gli ucraini si stanno preparando ad un possibile incidente nucleare provocato da un attentato terroristico dei russi.

Guerra in Ucraina, simulato disastro nucleare a Zaporizhzhia

Il pericolo che il nucleare diventi protagonista del conflitto nell’Est Europa è forse il timore più grande che tutte le forze in causa non possono celare. L’Ucraina si sta preparando al peggio: cosa accadrebbe se i russi intentassero un aggressione con materiale esplosivo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia? Difendersi dalle terribili conseguenze sarebbe molto difficile, ed ecco perché diventa importantissimo prepararsi in qualche modo. Gli ucraini, dunque, hanno iniziato ad eseguire esercitazioni su larga scala per preparare il Paese a un possibile incidente nucleare in quella zona.

L’esercitazione di Zaporizhzhia: chi sono i partecipanti

A questa esercitazione risultano come partecipanti alcuni dipendenti del settore energetico, ma anche medici, oltre a unità delle squadre di soccorso, agenti polizia e altri servizi delle regioni di Kherson, Mykolaiv, Dnipropetrovsk e, appunto, Zaporizhzhia. Se dovesse capitare un attacco, gli abitanti che vivono in un raggio di 30-50 chilometri dal sito saranno evacuati immediatamente. il ministro dell’Energia di Kiev, Herman Galushchenko, ha spiegato: “L’obiettivo principale dell’esercitazione è quello di elaborare protocolli per le azioni congiunte di tutti i servizi competenti per rispondere prontamente e ridurre al minimo le conseguenze in caso di un possibile attacco terroristico alla Znpp.”