Guerra in Ucraina, UE approva sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca: “Embargo su petrolio graduale”

Guerra in Ucraina: UE ha approvato sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca. Il Cremlino ha minacciato l’Occidente rispetto all’invio di armi a Kiev.

Guerra in Ucraina: l’UE ha approvato in via definitiva il sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca. intanto, il portavoce del Cremlino ha inviato una precisa minaccia all’Occidente, asserendo che l’invio di ulteriori armi non farà altro che provocare maggiori sofferenze a Kiev.

Nel pomeriggio di giovedì 2 giugno, durante la riunione degli ambasciatori dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea, è stato approvato il sesto pacchetto di sanzioni stilato contro la Federazione Russa. Il sesto pacchetto di sanzioni prevede l’embargo graduale del petrolio russo in arrivo via mare in Europa ma sono state previste deroghe per il greggio trasportato attraverso gli oleodotti.

Intanto, mentre in UE è stata ufficializzata l’adozione del sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca, gli Stati Uniti d’America hanno comunicato di essere pronti a mettere in atto nuove misure contro il Paese guidato da Vladimir Putin. Le misure colpiranno i dirigenti governativi, gli oligarchi (come la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova e l’oligarca Alexiei Mordashov) e le società collegate a Putin e a settori cruciali dell’economia russa.

Inoltre, verrà limitato l’accesso dell’esercito russo alla tecnologia americana.

Secondo quanto riferito da fonti presenti alla riunione dei 27 Paesi membri dell’UE, il patriarca Kirill – capo della Chiesa ortodossa russa – non è più nella lista nera inclusa nel sesto pacchetto di sanzioni europee.

L’approvazione formale del sesto pacchetto diverrà ufficiale mediante procedura scritta la cui deadline è prevista per venerdì 3 giugno alle ore 09:00.

Al termine della riunione dei 27 Paesi membri dell’UE, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyenha scritto un tweet per commentare l’adozione del sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Nello specifico, il messaggio postato su Twitter dalla presidente von der LEyen riporta quanto segue: “Grazie alla Presidenza francese del semestre Ue è stato concordato oggi un altro forte pacchetto di sanzioni contro Putin e il Cremlino. Di fatto, il 90% delle importazioni russe di petrolio all’Ue sarà bandito entro la fine del 2022. Ciò ridurrà la capacità della Russia di finanziare la sua guerra“.

Thanks to the @Europe2022FR French Presidency, another strong package of sanctions was agreed today against Putin and the Kremlin.

De facto 90% of Russian oil imports to 🇪🇺 will be banned by the end of 2022.

This will reduce Russia’s capacity to finance its war.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 2, 2022