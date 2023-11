In Medio Oriente proseguono le trattative per il rilascio degli ostaggi: Macron parla dell'intervento della Francia

La guerra in Medio Oriente prosegue e i bombardamenti nella Striscia di Gaza non si arrestano. Israele e Hamas non hanno ancora trovato un accordo sulla tregua e sul rilascio degli ostaggi. Anche Emmanuel Macron ha detto la sua sulla questione: “La Francia sta facendo di tutto per liberazione ostaggi“.

Macron sugli ostaggi nella guerra in Medio Oriente: il messaggio

È intervenuto direttamente sul suo profilo Twitter ufficiale il presidente francese Emmanuel Macron, che è tornato ad esprimersi pubblicamente sulla tremenda situazione che si sta vivendo in Medio Oriente. “La Francia sta facendo tutto ciò che è in suo potere per ottenere il rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas” – ha dichiarato l’inquilino dell’Eliseo. “Stiamo usando tutte le nostre forze per liberarli e permettere alle famiglie di ricongiungersi ai loro cari” – ha aggiunto ancora Macron nel suo ultimo post pubblicato sulla piattaforma social di X (ex Twitter).

Macron sugli ostaggi nella guerra in Medio Oriente: Al-Shifa

Nel frattempo, l’esercito di Israele ha comunicato la sua volontà nel proseguire l’operazione militare all’interno dell’ospedale Al-Shifa, la più importante clinica della Striscia di Gaza. “Effettueremo un’operazione mirata nell’ospedale di al-Shifa. Continuiamo ad andare avanti” – ha comunicato il generale Yaron Finkelman su Telegram – “Abbiamo trovato munizioni, armi ed equipaggiamento militare“.