Le ultime dichiarazioni di Vladimir Putin e i movimenti diplomatici tra Mosca, Washington e Kiev hanno riacceso la tensione attorno alla guerra tra Russia e Ucraina. Mentre l’Europa viene accusata dal Cremlino di ostacolare possibili negoziati, gli emissari americani e la leadership ucraina cercano nuove vie per sbloccare una situazione sempre più complessa, aggravata dall’avanzata russa sul campo.

Guerra, diplomazia in movimento e reazioni di Kiev

L’arrivo a Mosca degli emissari di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, ha aperto una nuova fase diplomatica: dopo l’incontro al Cremlino, i due dovrebbero spostarsi in un paese europeo per un faccia a faccia con Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino, parlando al parlamento irlandese, ha ricordato che l’invasione russa rappresenta “un atto di aggressione criminale e immotivato” e ha ribadito che “nessuno può distruggere il mondo da solo, nemmeno la Russia”.

Zelensky sostiene che il suo paese sia “più vicino alla pace che mai”, ma esorta la comunità internazionale a cogliere l’occasione. Durante la visita a Dublino, ha inoltre chiesto che i beni russi congelati vengano trasferiti all’Ucraina per finanziare la difesa e la ricostruzione, una proposta sostenuta anche dal premier irlandese Micheal Martin.

Guerra, Putin e il messaggio minaccioso all’Europa: “Se inizierà a combattere, saremo pronti”

Vladimir Putin, citato dall’agenzia Ria Novosti, ha ribadito che la Russia non mira a un conflitto diretto con l’Unione Europea, pur avvertendo che “se l’Europa vuole scatenare una guerra, noi siamo pronti, adesso”. Secondo il presidente russo, Bruxelles starebbe frenando ogni possibile iniziativa americana volta a raggiungere un’intesa sull’Ucraina, proponendo invece soluzioni giudicate “inaccettabili per la Russia”.

Prima del suo colloquio al Cremlino con l’inviato statunitense Steve Witkoff, Putin ha accusato le capitali europee di non avere “un programma pacifico” e ha sostenuto che la dirigenza ucraina viva “su un altro pianeta”.

Mosca ha inoltre invitato giornalisti stranieri, compresi quelli ucraini, a recarsi nelle aree contese di Pokrovsk/Krasnoarmeysk e Kupyansk per “vedere con i propri occhi” quale sia la reale situazione sul campo.