Proseguono senza sosta i bombardamenti in Ucraina. La Russia non molla la presa e mette sotto torchio soprattutto la regione della capitale Kiev dove anche questa notte ha avuto luogo un potente attacco di droni.

Guerra Russia-Ucraina, esplosioni a Kiev nella notte

Nel cuore della notte, come spesso è accaduto negli ultimi mesi di guerra, i cittadini di Kiev sono stati risvegliati dal suono dell’allarme. La sirena riecheggia in tutta la regione della capitale dell’Ucraina e il motivo poteva essere solo uno: era in corso un nuovo attacco aereo sferrato dalla Russia. Mosca ha, infatti, fatto decollare questa notte gruppo di bombardieri che hanno messo a ferro e fuoco Kiev. Il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha parlato di forti esplosioni anche se le forze di difesa aerea ucraine hanno funzionato molto bene, riuscendo a neutralizzare i droni che arrivavano da Mosca.

Guerra Russia-Ucraina, un morto a Kharkiv

Grande paura anche nella regione di Kharkiv, dove questa notte è andato in scena un ulteriore attacco missilistico russo che ha coinvolto soprattutto la città di Chuhuiv. Le autorità fanno sapere che uno dei missili ha colpito l’area residenziale della città non dando scampo ad un civile, morto nell’esplosione. Anche Zaporizhzhia non se la passa meglio e questa mattina le esplosioni in quella zona hanno causato il ferimento di 4 persone, come ha reso noto su Telegram il segretario del consiglio comunale della città, Anatoly Kurtev.