Guerra Russia-Ucraina: Kim Jong-un presto a Mosca per la fornitura di nuove armi

Kim Jong-un potrebbe prestofare visita a Vladimir Putin. Il leader nordcoreano incontrerà il numero uno del Cremlino per parlare di fornitura di armi e di aiuti alimentari.

Guerra Russia-Ucraina, Kim Jong-un sbarca a Mosca: l’incontro con Putin per la fornitura di armi

La notizia è stata lanciata in anteprima dal ‘New York Times‘, ma avrebbe già trovato conferma dal Consiglio di sicurezza nazionale: il leader coreano Kim Jong-un potrebbe presto sbarcare a Mosca. L’incontro con Putin dovrebbe essere fissato fra il 10 e 13 settembre. “Come abbiamo messo in guardia pubblicamente, i negoziati sugli armamenti tra Russia e Corea del Nord stanno avanzando attivamente” – spiega la portavoce Adrienne Watson – “Abbiamo informazioni secondo cui Kim Jong-un si aspetta che queste discussioni continuino e includano un impegno diplomatico a livello di leader in Russia”.

Il possibile itinerario di Kim Jong-un

Secondo quanto si apprende oltre all’incontro con Putin che potrebbe svolgersi a Vladivostok, Kim Jong-un dovrebbe poi recarsi anche il ‘Molo 33‘, dove attraccano le navi della flotta russa del Pacifico e, infine, terminare il suo viaggio nella capitale della Russia. Nello specifico, Putin potrebbe ricevere dalla Corea del Nord proiettili di artiglieria e missili anticarro, ed in cambio fornire aiuti alimentari al Paese di Kim, sempre più isolato e a corto di risorse, una condizione in continuo peggioramento dal periodo della pandemia Covid.