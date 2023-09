Il portavoce del Cremlino si è espresso sui colloqui come estremamente produttivi anche se per il momento non è stato raggiunto alcun accordo formale

L’incontro tra il presidente russo Putin e il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a Sochi, è giunto al termine. Il portavoce del Cremlino ha elogiato i colloqui come altamente costruttivi e ha sottolineato che Russia e Turchia non hanno formalizzato alcun accordo durante l’incontro.

Incontro tra Erdogan e Putin: la questione grano

Il vertice ha avuto come punto centrale un potenziale accordo sul grano, i colloqui sono stati descritti come estremamente produttivi dal portavoce del Cremlino, il quale ha però tenuto a chiarire che Russia e Turchia non metteranno per iscritto alcun accordo.

Nelle prossime settimane, la Russia completerà i preparativi per la spedizione gratuita di grano a sei nazioni africane svantaggiate. Per l’anno in corso, la Russia prevede di ottenere un raccolto di grano di 130 milioni di tonnellate, di cui ben 60 milioni saranno disponibili per l’esportazione.

Zelensky: il nuovo ministro della difesa Umerov

Sul fronte ucraino invece, cambio di rotta per la scelta del ministro della Difesa, il presidente Zelensky ha scelto Umerov, dopo aver destituito Reznikov, accusato di atti di corruzione.

Nel marzo del 2022, ha preso parte ai negoziati per la pace con Mosca, che purtroppo non hanno avuto successo, subito dopo l’invasione russa dell’Ucraina.