Volodymyr Zelensky lo ha richiesto a gran voce ed è stato accontentato: in Svizzera si terrà il Vertice globale sulla pace che coinvolgerà tanti importanti leader mondiali. Ad annunciare il grande incontro è stato proprio il presidente ucraino durante la sua visita a Berna della giornata di ieri.

Ucraina, Zelensky chiede il vertice di pace: si farà in Svizzera

“Sono grato alla presidente della Svizzera Viola Amherd per aver concordato di iniziare subito un lavoro congiunto sui preparativi per il Vertice globale sulla pace a livello di leader in Svizzera” – ha spiegato su X Zelensky, che ha subito chiarito quali sono i vantaggi che si possono trarre da un incontro che coinvolge personalità politiche di tale importanza – “Questo vertice dovrebbe fornire lo slancio per ciò che abbiamo già realizzato. Dovrebbe anche affermare che la conclusione della guerra non può che essere giusta e che il ripristino della forza del diritto internazionale deve essere veramente globale. La Svizzera è il nostro partner in questi sforzi”.

Ucraina, Zelensky chiede il vertice di pace: la Cina

La posizione controversa della Cina fa discutere e Zelensky fa un riferimento nel suo discorso proprio al Paese asiatico: “La Cina gioca un ruolo importante nel mondo, quindi vorremmo molto che fosse coinvolta nella nostra formula e nel vertice di pace a livello di leader in preparazione in Svizzera” – ha aggiunto anocra il presidente, con le sue parole che sono state prontamente riprese da Rbc Ucraina. “Speriamo che tutti i Paesi civili siano coinvolti nel vertice di pace” – ha, infine, concluso il numero uno di Kiev.