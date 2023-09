Guerra Russia-Ucraina, oggi l'incontro tra Putin e Erdogan per il grano: il c...

Cresce l’attesa per l’importante incontro tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan fissato per oggi nella città di Sochi. Il vertice tra i due capi di Stato sarà importante soprattutto per capire che cosa accadrà sul tema dell’export del grano.

Guerra in Ucraina, oggi l’incontro tra Putin ed Erdogan

Come tutti sappiamo, a metà luglio Mosca era uscita dall’accordo sul grano. Da quel momento, le diplomazie hanno cercato di mediare, con Erdogan che si è posto l’obiettivo di far rientrare Putin nell’intesa. L’incontro di oggi, dunque, sarà fondamentale per comprendere che cosa accadrà nei prossimi mesi. I due capi di stato si incontreranno a Sochi.

Tajani sull’incontro tra Putin ed Erdogan: “Accordo sul grano è un passo per la pace”

Anche Antonio Tajani ha parlato dell’incontro tra Putin ed Erdogan, sottolineandone la straordinaria importanza in vista di una possibile pace: “L’accordo sulla via del Mar Nero, che deve portare grano anche a molti Paesi africani deve essere perseguito. Bene se Erdogan promuove questa operazione che è un piccolo passo verso la pace“ – ha dichiarato il ministro degli esteri italiano questa mattina. “Credo che si debba fare di tutto per trovare accordi su tutte le questioni positive che riguardano questa guerra” – prosegue ancora Tajani, che spiega i suoi prossimi passi – “Nel pomeriggio chiederò al ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, di fare pressioni su Putin affinché faccia qualche passo indietro per quanto riguarda la guerra in Ucraina.”