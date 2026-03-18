Arrivata la conferma ufficiale di un'altra uccisione di spicco per l'esercito iraniano. E' deceduto il ministro dell'Intelligence in un attacco notturno.

La guerra tra USA/Israele contro l’Iran prosegue e nel corso della notte altri alti funzionari dell’esercito iraniano sono stati vittime degli attacchi difatti si è registrata l’uccisione del Ministero dell’Intelligence iraniana, Khatib.

La guerra con l’Iran prosegue senza sosta

La guerra avanzata da Israele e Usa verso l’Iran prosegue senza alcuna tregua, nel mezzo morti di civili e di militari iraniani oltre a figure di spicco del governo, il tutto con l’obiettivo di dimostrare come la forza militare israelo-statunitense sia in grado di dominare.

Difatti sono già stati uccisi il segretario per la sicurezza nazionale Larijani e il comandante delle forze locali Soleimani. Di questi due i funerali si sono già tenuti Teheran portando tantissimi cittadini ad effettuare l’ultimo saluto.

Tuttavia l’avanzata dell’esercito Isreaelo-americano è tutt’altro che terminata, l’obiettivo è infatti quello di eliminare tutti gli uomini più alto locati dell’esercito iraniano per chiudere la guerra il più rapidamente possibile.

Deceduto il ministro dell’intelligence iraniana Khatib

Nella mattinata italiana, notte in Iran è arrivata la notizia dal ministro della difesa israeliano, Katz, che è stato ucciso in un attacco il ministro della difesa iraniana Khatib.

Il medesimo piano di attacco, utilizzato nei giorni scorsi per gli altri due alti funzionari uccisi è stato impiegato anche per il Ministro dell’Intelligence dell’Iran.

La notizia è arrivata naturalmente alla Casa Bianca dove c’è stata grande soddisfazione per il decesso di Khatib.

“E’ una buona notizia per gli USA” questo il commento riportato da SkyTG24 della portavoce della Casa Bianca Karoline Lewitt a Fox News in un’intervista.